Киев, , 19:05 — REGNUM На Украине после санкционных решений Совнацбеза больше нет «воров в законе» и серьезно уменьшилось количество «криминальных авторитетов», заявил на брифинге 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов заявил, что ещё в начале нынешнего года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус «воров в законе», а также 111 «криминальных авторитетов».

«После решения Совета нацбезопасности… сегодня нет в нашей стране ни одного преступника, который находится под этими атрибутами, «вор в законе»… правда, осталось 42 «криминальных авторитета», в отношении которых сегодня продолжается процедура выдворения из нашей страны», — заявил силовик.

По его словам, есть основания надеяться, что МВД при помощи Совнацбеза в ближайшее время «искоренит» с территории Украины оставшихся «криминальных авторитетов».

ИА REGNUM напоминает, что в мае президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против иностранных и украинских граждан граждан, которых считают «ворами в законе» и «криминальными авторитетами». Санкции украинской власти в данном случае предусматривают блокировку активов; запрет въезда; невозможность приобретения гражданства и принудительное выдворение.