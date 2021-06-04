Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Москва стремится к принципу «15-минутный город», но реализует для этого другую программу — «Мой район». Об этом 4 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в кулуарах ПМЭФ-2021.

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Отвечая на вопрос ведущего о концепции 15-минутного города, мэр отметил, что к этому принципу следует стремиться.

«У нас другая программа. Она не называется «15-минутный город», она называется проще — «Мой район», в котором есть всё: детский сад, школа, больница, ресторан, торговля, рабочие места», — сказал Собянин.

Концепция 15-минутного города подразумевает время, в течение которого житель должен добираться до всего необходимого, в том числе до рабочего места. В частности, эту идею применяет и популяризирует мэрия Парижа.