Москва, , 18:50 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 выполнил сопровождение самолета-разведчика ВВС США над Баренцевым морем, сообщает 4 июня пресс-служба Северного флота.

Воздушная цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС США, идущий курсом к государственной границе России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — сообщает Северный флот.

После того как воздушный разведчик США отвернул от российской границы, истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — сообщили российские военные.

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