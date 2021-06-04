Белград, , 18:49 — REGNUM Ситуация в сфере свободы СМИ в Сербии в настоящее время хуже, чем когда бы то ни было. Об этом заявил директор сербского новостного агентства «Бета» Радомир Диклич 3 июня, выступая на онлайн конференции «Свобода СМИ на Балканах», организованной болгарским порталом Euraktiv.

По словам Диклича, почти все СМИ в стране контролируют люди, близки к действующим властям, т. е. правящей «Сербской прогрессивной партии», а на единственный независимый телеканал Н1 «днем и ночью» оказывается давление.

«В результате всего этого большинство граждан не располагает достоверной информацией о том, что происходит в стране, в регионе, в Европе и в мире», — цитирует агентство «Бета» слова своего директора.

Диклич считает, что при наличии политической воли ЕС мог бы помочь улучшить ситуацию вокруг свободы СМИ в Сербии.

Напомним, что ранее Европейская комиссия в своем отчете об успехах Сербии на европейском пути отметила, что свобода СМИ в стране не находится на должном уровне.