Лондон, , 18:49 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» продлило контракт с 36-летним центральным защитником сборной Бразилии Тьяго Силвой. Футболист будет выступать за «пенсионеров» до конца следующего сезона. Об этом 4 июня сообщили на официальном сайте клуба.

В прошедшем сезоне Тьяго Силва принял участие в 23-х матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В остальных турнирах (Лина Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги) футболист сыграл в одиннадцати играх.

В составе «Челси» бразилец стал победителем Лиги Чемпионов 2020/21. В финальном матче с «Манчестер Сити» Силва отыграл лишь 39 минут из-за полученной травмы.

Тьяго Силва перешел в «Челси» 28 августа 2020 года из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. На данный момент портал transfermarkt оценивает 36-летнего защитника в 3,5 миллиона евро.