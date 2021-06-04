Киев, 4 июня 2021, 18:54 — REGNUM Украинская госкомпания «Укрзализныця» (отвечает за функционирование железной дороги) обнаружила на балансе филиала — Запорожской детской железной дороги — медведей.
Об этом сообщил 4 июня глава компании Иван Юрик.
Чиновник заявил, что он точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы, но медведей точно не ожидал.
По его словам, уже достигнута предварительная договоренность о передаче животных в зоопарк Ouwehand Zoo в городе Ренен в Нидерландах.
«Сейчас мы проходим круги бюрократического ада и прорабатываем механизм передачи животных. Говорят, что уже в сентябре наши медведи будут жить в зарубежном санатории, с бассейном и водопадом», — добавил чиновник.
ИА REGNUM напоминает, что в мае правление"Укрзализныци» заявило о начале продаж непрофильных активов компании — в частности, магазинов, спортклуба и нежилых помещений.