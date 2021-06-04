Париж, , 18:48 — REGNUM Спустя десять дней после государственного переворот в Мали, в результате которого к власти в стране пришёл вице-президент Ассими Гоита, 3 июня, министерство обороны Франции объявило, что страна приостановила военное сотрудничество с Мали. Об этом 4 июня сообщает Le Monde.

«В ожидании гарантий Франция решила временно и обратимо приостановить совместные военные операции с малийскими вооруженными силами, а также национальные консультативные миссии в их интересах. Эти решения будут пересмотрены в ближайшие дни с учетом ответов, которые будут предоставлены малийскими властями», — сообщило министерство обороны Франции.

В настоящее время около 5 тысяч французских военнослужащих находятся в рамках операции «Бархан» на территории Мали для борьбы с джихадистскими группировками связанными с Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Journal du Dimanche, осудил «неприемлемый государственный переворот» в Мали, в результате которого к власти в стране пришёл вице-президент Ассими Гоита, и заявил, что готов вывести из Мали 5100 французских военных, находящихся в стране на данный момент, если Мали пойдет «в направлении радикального исламизма».

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