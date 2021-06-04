Кубинка, Московская область, , 18:46 — REGNUM На службу в пять спортивных рот ЦСКА призвано188 молодых спортсменов, 7 из которых уже заслужили звание мастера спорта международного класса, а более 100 — мастера спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Торжественная церемония принесения присяги прошла на территории центра военно-патриотического воспитания"Авангард», перед молодыми военнослужащими выступил заместитель министра обороны Николай Панков.

Николай Панков «Под флагом ЦСКА Вам предстоит вершить славу России на легендарных спортивных площадках… Уверен, что вы по праву будете достойными приемниками наших прославленных спортсменов и будете продолжать славные армейские традиции, мы, в свою очередь, приложим максимум усилий для того, чтобы ваша служба и ваши занятия профессиональным спортом были успешными и результативными».

По окончании торжественной церемонии на территории выставочного центра «Патриот» под председательством генерала Панкова состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира среди военнослужащих по боксу, который пройдет с 16 по 26 сентября 2021 года в Москве.