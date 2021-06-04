Кубинка, Московская область, 4 июня 2021, 18:46 — REGNUM На службу в пять спортивных рот ЦСКА призвано188 молодых спортсменов, 7 из которых уже заслужили звание мастера спорта международного класса, а более 100 — мастера спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Торжественная церемония принесения присяги прошла на территории центра военно-патриотического воспитания"Авангард», перед молодыми военнослужащими выступил заместитель министра обороны Николай Панков.
По окончании торжественной церемонии на территории выставочного центра «Патриот» под председательством генерала Панкова состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира среди военнослужащих по боксу, который пройдет с 16 по 26 сентября 2021 года в Москве.