Лондон, , 18:42 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» продлило контракт с немецким специалистом Томасом Тухелем до 30 июня 2024 года. Об этом 4 июня сообщили на официальном сайте «пенсионеров».

Томас Тухель возглавил лондонский «Челси» в середине прошлого сезона, сменив на посту главного тренера Френка Лэмпарда.

Под руководством Тухеля «Челси», набрав 67 очков, занял четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Также «Челси» взял кубок Лиги Чемпионов, одержав в финале турнира «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил немецкий атакующий полузащитник Кай Хаверц после передачи Мейсона Маунта.