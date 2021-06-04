Белград, , 18:40 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич оценил ущерб от пожара на оборонном предприятии «Свобода» в городе Чачак на 1,5−2 млн евро. Об этом он заявил журналистам 4 июня.

По словам Вучича, операция тушения пожара на фабрике должна закончится до конца выходных, а в понедельник ожидается возобновление производства.

«Конечно, такие вещи происходят, но важно, чтобы в будущем меры защиты на производстве были подняты на несравнимо высший уровень, и чтобы мы могли гарантировать безопасность как работникам фабрики «Свобода», так и населению, которое проживает по соседству с производственными объектами», — цитирует телеканал Н1 слова Вучича.

Напомним, что на сербском оборонном предприятии «Свобода» 4 июня прогремела серия взрывов. Первые взрывы произошли не в цехах, а на складах предприятия. К счастью, среди работников и населения города нет пострадавших.