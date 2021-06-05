Александр Полегенько, 5 июня 2021, 14:00 — REGNUM Сегодня, 4 июня, в Севастополе состоялось открытие историко-краеведческого военно-спортивного фестиваля «Кубок Адмиралов», посвященного Дню Черноморского флота и 215-й годовщине со дня рождения героя Крымской войны вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова. Фестиваль проводился в филиале Нахимовского ВМУ (Севастопольского президентского кадетского училища).

Филиал Нахимовского военно-морского училища (СПКУ) в Севастополе
Филиал Нахимовского военно-морского училища (СПКУ) в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании соревнований
В ожидании соревнований
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участниками фестиваля стали нахимовцы первого курса, которым предстоит принять участие в четырёх турнирах: историко-художественном — «Корниловская эскадра», интеллектуальном — «Адмиральские истории», военно-морском — «Самый полный вперед» и спортивном — «Вместе к Победе».

Посадка команды в шлюпку на время
Посадка команды в шлюпку на время
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Посадка команды в шлюпку на время
Посадка команды в шлюпку на время
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Посадка команды в шлюпку на время
Посадка команды в шлюпку на время
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники болеют за товарищей
Участники фестиваля
Участники болеют за товарищей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники фестиваля
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Марш строем с песней
Марш строем с песней
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Марш строем с песней
Марш строем с песней
Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ходе военно-морского турнира командам предстояло быстро и точно воспроизвести пять из десяти продемонстрированных морских узлов, на время погрузить команду в шлюпку, поразить цели из пневматического оружия, пройти строем с песней, а также расправить и заправить кровати на время.

Участники расправляют и заправляют койки на время
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники расправляют и заправляют койки на время
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники расправляют и заправляют койки на время
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники расправляют и заправляют койки на время
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники расправляют и заправляют койки на время
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники вяжут морские узлы на время
Участники вяжут морские узлы на время
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники вяжут морские узлы на время
Участники вяжут морские узлы на время
Участники вяжут морские узлы на время
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники вяжут морские узлы на время
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стрельба из пневматического оружия
Стрельба из пневматического оружия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стрельба из пневматического оружия
Стрельба из пневматического оружия
Александр Полегенько © ИА REGNUM