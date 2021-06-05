5 июня 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 14:00 — REGNUM Сегодня, 4 июня, в Севастополе состоялось открытие историко-краеведческого военно-спортивного фестиваля «Кубок Адмиралов», посвященного Дню Черноморского флота и 215-й годовщине со дня рождения героя Крымской войны вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова. Фестиваль проводился в филиале Нахимовского ВМУ (Севастопольского президентского кадетского училища).

Филиал Нахимовского военно-морского училища (СПКУ) в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании соревнований Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участниками фестиваля стали нахимовцы первого курса, которым предстоит принять участие в четырёх турнирах: историко-художественном — «Корниловская эскадра», интеллектуальном — «Адмиральские истории», военно-морском — «Самый полный вперед» и спортивном — «Вместе к Победе».

Посадка команды в шлюпку на время Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посадка команды в шлюпку на время Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посадка команды в шлюпку на время Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники болеют за товарищей Александр Полегенько © ИА REGNUM Участники фестиваля Александр Полегенько © ИА REGNUM

Марш строем с песней Александр Полегенько © ИА REGNUM

Марш строем с песней Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ходе военно-морского турнира командам предстояло быстро и точно воспроизвести пять из десяти продемонстрированных морских узлов, на время погрузить команду в шлюпку, поразить цели из пневматического оружия, пройти строем с песней, а также расправить и заправить кровати на время.

Участники вяжут морские узлы на время Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники вяжут морские узлы на время Александр Полегенько © ИА REGNUM Участники вяжут морские узлы на время Александр Полегенько © ИА REGNUM

Стрельба из пневматического оружия Александр Полегенько © ИА REGNUM