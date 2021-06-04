Киев, , 18:41 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 4 июня рассмотрел вопрос углубления интеграции страны в НАТО.

Об этом на брифинге по итогам заседания заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Вопрос на повестке дня был о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора… Вопрос рассматривали тайно, приняты все соответствующие решения», — отметил силовик.

Поскольку рассмотрение было тайным, Данилов не стал уточнять, какие именно решения принял СНБО и как Украина может ускорить свою «интеграцию» в НАТО.

ИА REGNUM напоминает, что об углубления интеграции Украины в НАТО было заявлено на фоне явного недовольства Киевом решения не приглашать страну на саммит альянса, который должен состояться в середине июня. В середине мая в МИД Украины заявляли, что поднявшаяся вокруг Украины и ее перспектив в последнее время шумиха фактически заставила альянс «заморозить» вопрос предоставления Киеву ПДЧ.