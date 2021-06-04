Москва, , 21:11 — REGNUM Не исключено, что темпы проста стоимости жилья в России замедлятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя решение продлить программу льготного ипотечного кредитования в России до июля 2022 года.

По оценке эксперта, повышение ставки льготного ипотечного кредитования до 7% позволяет надеяться, что рост цен на невидимость несколько снизится.

«Есть такая надежда, но едва ли это случится достаточно сильно. В регионах, особенно в крупных городах, мы будем наблюдать рост цен на недвижимость. Что касается доступности жилья для граждан — это в первую очередь вопрос роста доходов населения», — сказал Колташов.

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