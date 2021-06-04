Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM Белорусский арестант Роман Протасевич может продолжать свою деятельность по свержению Александра Лукашенко — президент России знать об этом деятеле ничего не желает и утомлён расспросами на эту тему. Об этом Владимир Путин заявил 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

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«У нас большая аудитория, наш Санкт-Петербургский международный экономический форум, нас затюкали этими вопросами ‑ и меня, и канцлера. Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет — борется с режимом Лукашенко», — цитирует «Интерфакс» выступление Путина.

Президент России напомнил о более значимом авиационном инциденте, произошедшем в 2013 году в аэропорту столицы Австрии: «Хочу припомнить, что самолет одного из лидеров государств (Эво Моралеса) был посажен принудительно. Ему предложили выйти из самолета, обыскали, главу государства. Никто об этом не вспоминает, как будто этого и не было, но это было. И, кстати говоря, было не один раз и не только с самолетом этого президента».

«Но здесь (ситуация с Протасевичем) почему-то все приобрело такие формы и такое внимание. Но понятно почему — потому что то, что происходит в Белоруссии, — это не только привлекает внимание, а наши многие соседи хотят на это повлиять», — добавил Путин.

Он констатировал: «Это не значит, что нельзя замечать, но влезать во внутренние дела не нужно».