Москва, , 18:26 — REGNUM Решение продлить программу льготного ипотечного кредитования в России до июля 2022 года является оправданным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

«Что касается повышения самой ставки с 6,5% до 7%, то оно связано с повышением ключевой ставки Центробанка РФ», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Есть и другая причина этого решения. Вероятно, власти сочли, что российская экономика постепенно восстанавливается после кризиса и рынок уже не нуждается в такой низкой ставке, как 6,5%.

«Государство так заявляет, что специальные меры стимулирования больше не нужны и рынок может справляться и спрос будет оставаться высоким», — заявил Колташов.

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