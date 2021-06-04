Тольятти, Самарская область, , 18:17 — REGNUM ПАО «ТОАЗ» (Тольяттиазот) — одно из градообразующих предприятий Тольятти и один из ведущих производителей аммиака и карбамида в России, направил в 2020 г. на экологическую деятельность 487 млн рублей. Как сообщает пресс-служба компании, за период с 2018 по 2020 гг. этот показатель превысил 1,5 млрд руб. (эта сумма не включает инвестиции в модернизацию производственных мощностей, которые с 2012 г. превысили 51 млрд рублей).

В компании отметили, что природоохранная стратегия ПАО «ТОАЗ» направлена на повышение надежности эксплуатации оборудования за счет программы модернизации, совершенствование системы экологического мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, воды и почвы, сокращение техногенного воздействия на окружающую среду и компенсацию воздействия на окружающую среду за счет реализации природоохранных инициатив. ТОАЗ регулярно принимает меры для снижения общего количества выбросов в атмосферу. За 2020 г. выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по предприятию с учетом всех структурных подразделений составил 9 тыс. тонн, что на 18% ниже показателя 2019 г. Кроме того, в настоящий момент ТОАЗ утилизирует 41% углекислого газа, вырабатывающегося в ходе производства аммиака, в основном за счет использования его в качестве сырья для производства карбамида и углекислоты. При этом после ввода в эксплуатацию третьего агрегата карбамида «Тольяттиазот» увеличит показатель утилизации СО 2 ещё примерно на 35%, а общее снижение выбросов СО 2 в атмосферу составит 26,64 млн Нм3 в месяц. стратегией ТОАЗа до 2025 г., утвержденной Советом директоров в 2019 г., предусмотрено строительство четвёртого агрегата карбамида, запуск которого позволит предприятию добиться углеродной нейтральности.

«Тольяттиазот» в своей деятельности зависит от обеспеченности водными ресурсами. Именно поэтому, подчеркнули в пресс-службе, улучшение экологического состояния Волги — один из важнейших аспектов природоохранной деятельности предприятия. Ключевая роль в обеспечении данной задачи отводится биологическим очистным сооружениям ПАО «ТОАЗ», которые очищают не только собственные стоки предприятия, но и обслуживают объекты Северного промузла и бытовых абонентов Комсомольского района Тольятти. Благодаря продолжающейся модернизации очистных сооружений ТОАЗу удалось на 1,3% сократить сброс сточных вод за последние шесть лет — с 20 754 тыс. кв. м в 2015 году до 20 480 тыс. кв. м в 2020 году (в 2019 году — 20 502 тыс. кв. м).

Для снижения водопотребления «Тольяттиазот» использует системы оборотного водоснабжения агрегатов аммиака, в которых вода проходит специальную обработку реагентами, восстанавливающими ее характеристики для дальнейшего применения. Также на заводе предусмотрены системы с повторным водоснабжением, в которых вода используется многократно без специальной подготовки. Функционирование данных технологических систем позволяет существенно снизить потребление водных ресурсов из природных источников. Помимо заботы о качестве воды, предприятие активно выполняет программу по воспроизводству биоресурсов Волги. Так, в 2020 г. в акваторию Саратовского водохранилища было выпущено более 12 тыс. мальков рыб ценных пород, что в два раза больше прошлогодней цифры (в 2019 г. — 6 тыс.). Всего за период с 2008 г. в рамках системной работы предприятие выпустило почти 285 тыс. мальков сазана и стерляди.

ПАО «ТОАЗ» в своей стратегии стремится к минимизации негативного влияния на окружающую среду. Поэтому по инициативе и при поддержке предприятия ежегодно в регионе проводятся различные мероприятия экологической направленности. «Тольяттиазот» принимает участие в решении вопросов сохранения окружающей среды совместно с общественными организациями, жителями и администрацией города и области.

«Один из безусловных приоритетов Тольяттиазота — забота об экологии Тольятти, — отметил генеральный директор АО «Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов. — Мы обновляем производственные мощности и очистные сооружения, что позволяет сохранять лидирующие позиции не только по выработке, но и по сокращению воздействия на окружающую среду. Наша компания активно участвует в акциях по сохранению природы — посадках леса, ликвидации мусорных свалок. Тольяттиазот ответственно подходит к вопросам экологии, поскольку наше будущее и будущее наших детей напрямую зависит от состояния окружающей среды».