Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM Российская энергетика может внести решающий вклад в решение проблемы изменения климата, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам российского лидера, «в силу масштаба, места и роли России в мире экологические и климатические проекты в нашей стране многие десятки лет будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата».

«Мы поставили цель — в следующие 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Убеждён, это амбициозная, но решаемая задача, и прошу Правительство до 1 октября текущего года разработать детальный план действий на этот счёт», — сообщил Путин.

«Первое — это проекты по снижению объёмов выбросов в отраслях экономики. Уже говорил, что российская энергетика наращивает долю низкоуглеродных источников прежде всего за счёт строительства атомных, гидроэлектростанций, возобновляемых источников. У нас самые большие в мире запасы газа, и газ — мы ещё, наверное, об этом поговорим — это, конечно, углерод, но самый чистый углерод, и в переходный период без него будет просто не обойтись», — уточнил президент России.

«Кстати, на базе атомной отрасли Россия уже создаёт инфраструктуру производства водорода, который будет использоваться в качестве сырья, топлива, энергоносителя, в том числе в металлургии, в производстве цемента и на транспорте», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что борьба за климат не должна быть средством нечестной конкуренции

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