Киев, , 18:17 — REGNUM Германия и Франция должны понести ответственность за войну в Грузии в 2008 году и за «оккупацию Крыма» в 2014 году, заявил на брифинге 4 июня секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов.

Данилов считает, что перечисленные события стали возможны после того, как в 2008 году Украине и Грузии отказали в получении ПДЧ НАТО, причем, подчеркнул он, именно под давлением Германии и Франции.

«Эти страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией, являются политическими и экономическими партнерами России. И нам это очень неприятно», — сказал секретарь СНБО.

Он также добавил, что если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто «обеспокоенными».

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции 20 мая президент Зеленский заявил, что нынешние лидеры Германии и Франции должны поддерживать Украину сильнее.

«Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по России… Наверное, это связано с экономической ситуацией, санкциями, в частности, по «Северному потоку-2»», — предположил он.