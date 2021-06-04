Тюмень, 4 июня 2021, 18:08 — REGNUM В Тюменской областной думе разразился скандал с дальнейшим вызовом депутата регионального парламента от ЛДПР Александра Лобова на комиссию по депутатской этике и регламентным процедурам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам народный избранник.

Инициатором разбирательства стал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, которого возмутило следующее выступление депутата Лобова.

«Стоимость строительства окружной больницы-долгостроя в Нижневартовске была четыре миллиарда рублей. За 10 лет строительства в неё вложили в четыре раза больше бюджетных денег — 16 млрд рублей, то есть ещё три такие же современные окружные больницы, которые могли быть построены в Югре. И за все эти 10 лет не было ни одной проверки Счётной палатой расходования бюджетных средств, и только после настойчивых требований фракции ЛДПР Счётная палата Югры все-таки проверит, куда и на что тратились деньги на строительство больницы, которая строится по программе «Сотрудничество» из средств бюджета Тюменской области».
Александр Добов, депутат Тюменской областной думы

В конце выступления Александр Лобов высказал уверенность, что и на других подобных долгостроях в ХМАО «миллиарды бюджетных денег высасываются, как пылесосом, и оседают в карманах нечистоплотных югорских чиновников». Сергей Корепанов счёл итоговые слова представителя фракции ЛДПР некорректными. Александр Лобов приглашён 7 июня для разбирательства на заседание комиссии по этике и регламентным процедурам облдумы.

Примечательно, что депутат облдумы Николай Токарчук («Единая Россия») на выступление Александра Лобова отреагировал обращением к нему: «Что касается информации, видеокорреспонденции и так далее, в Ваших сетях, в Ваших аккаунтах и так далее, прошу внимательно просмотреть закон о защите авторских прав и без разрешения письменного, устного того или иного депутата никаких публикаций, будь то личные аккаунты, паблики и так далее, эти меры не включать. Ну, Вы меня поняли. То есть без личного согласия каждого депутата никакие публикации их фраз, их выступлений, их реакции, их комментарии просто запрещены в рамках действующего законодательства о СМИ и защите авторских прав».