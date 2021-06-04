Тюмень, , 18:08 — REGNUM В Тюменской областной думе разразился скандал с дальнейшим вызовом депутата регионального парламента от ЛДПР Александра Лобова на комиссию по депутатской этике и регламентным процедурам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам народный избранник.

Инициатором разбирательства стал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, которого возмутило следующее выступление депутата Лобова.

Александр Добов, депутат Тюменской областной думы «Стоимость строительства окружной больницы-долгостроя в Нижневартовске была четыре миллиарда рублей. За 10 лет строительства в неё вложили в четыре раза больше бюджетных денег — 16 млрд рублей, то есть ещё три такие же современные окружные больницы, которые могли быть построены в Югре. И за все эти 10 лет не было ни одной проверки Счётной палатой расходования бюджетных средств, и только после настойчивых требований фракции ЛДПР Счётная палата Югры все-таки проверит, куда и на что тратились деньги на строительство больницы, которая строится по программе «Сотрудничество» из средств бюджета Тюменской области».

В конце выступления Александр Лобов высказал уверенность, что и на других подобных долгостроях в ХМАО «миллиарды бюджетных денег высасываются, как пылесосом, и оседают в карманах нечистоплотных югорских чиновников». Сергей Корепанов счёл итоговые слова представителя фракции ЛДПР некорректными. Александр Лобов приглашён 7 июня для разбирательства на заседание комиссии по этике и регламентным процедурам облдумы.

Примечательно, что депутат облдумы Николай Токарчук («Единая Россия») на выступление Александра Лобова отреагировал обращением к нему: «Что касается информации, видеокорреспонденции и так далее, в Ваших сетях, в Ваших аккаунтах и так далее, прошу внимательно просмотреть закон о защите авторских прав и без разрешения письменного, устного того или иного депутата никаких публикаций, будь то личные аккаунты, паблики и так далее, эти меры не включать. Ну, Вы меня поняли. То есть без личного согласия каждого депутата никакие публикации их фраз, их выступлений, их реакции, их комментарии просто запрещены в рамках действующего законодательства о СМИ и защите авторских прав».