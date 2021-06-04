Тюмень, 4 июня 2021, 18:08 — REGNUM В Тюменской областной думе разразился скандал с дальнейшим вызовом депутата регионального парламента от ЛДПР Александра Лобова на комиссию по депутатской этике и регламентным процедурам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам народный избранник.
Инициатором разбирательства стал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, которого возмутило следующее выступление депутата Лобова.
В конце выступления Александр Лобов высказал уверенность, что и на других подобных долгостроях в ХМАО «миллиарды бюджетных денег высасываются, как пылесосом, и оседают в карманах нечистоплотных югорских чиновников». Сергей Корепанов счёл итоговые слова представителя фракции ЛДПР некорректными. Александр Лобов приглашён 7 июня для разбирательства на заседание комиссии по этике и регламентным процедурам облдумы.
Примечательно, что депутат облдумы Николай Токарчук («Единая Россия») на выступление Александра Лобова отреагировал обращением к нему: «Что касается информации, видеокорреспонденции и так далее, в Ваших сетях, в Ваших аккаунтах и так далее, прошу внимательно просмотреть закон о защите авторских прав и без разрешения письменного, устного того или иного депутата никаких публикаций, будь то личные аккаунты, паблики и так далее, эти меры не включать. Ну, Вы меня поняли. То есть без личного согласия каждого депутата никакие публикации их фраз, их выступлений, их реакции, их комментарии просто запрещены в рамках действующего законодательства о СМИ и защите авторских прав».