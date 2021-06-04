Кемерово, 4 июня 2021, 18:07 — REGNUM В Кемеровской области с 5 по 7 июня сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, сутки 5 июня в Кузбассе ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра 18−23 м/с.
Сегодня, 4 июня, в регионе шли небольшие и умеренные дожди интенсивностью до 1−4 мм за 12 часов. Ветер днём усиливался до 16 м/с. Температура воздуха составила +21…+29 °C, по югу +30…+32 °C. В отдельных районах отмечались грозы.