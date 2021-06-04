Киев, , 18:08 — REGNUM На Украине начинают выселять с государственных дач высокопоставленных чиновников и членов правительства времен президентства Виктора Януковича.

Об этом на брифинге 4 июня заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он напомнил, что 14 мая президент Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций — в частности, более 100 государственных зданий и дач. К настоящему моменту уже приняты решения по 20 экс-чиновникам, которых в ближайшее время выселят из имений.

Данилов также назвал несколько фамилий — самыми известными из «пострадавших» являются экс-генеральный прокурор Святослав Пискун, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-министр юстиции Александр Лавринович, экс-министр здравоохранения Лариса Богатырева.

ИА REGNUM напоминает, что на своей большой пресс-конференции 20 мая Зеленский вновь затронул этот вопрос, заявив, что в элитных посёлках под Киевом на государственных дачах живёт огромное количество бывших топ-чиновников Украины. Он подчеркнул, что по результатам ревизии многие люди будут должны уехать из резиденций.