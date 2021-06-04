Обнинск, Калужская область, 4 июня, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В Обнинске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства нахождения на улице мужчины с предметом, похожим на оружие, сообщили 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Муляж автомата Калашникова

По информации обнинского отдела МВД России, в городе задержан мужчина 1979 года рождения, который доставлен в территориальный орган внутренних дел для выяснения личности. У задержанного был изъят предмет, похожий на оружие — предположительно макет автомата Калашникова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в социальной сети появилось видео на котором в одном из дворов Обнинска вечером, 3 июня местными жителями был замечен человек с оружием. Явно нетрезвый мужчина передергивал затвор, целился и матерился.