Мадрид, , 18:01 — REGNUM Будущее 31-летнего флангового нападающего сборной Уэльса Гарета Бейла в мадридском «Реале» решится после Чемпионата Европы 2020.

«Я знаю, что Карло вернулся, у нас хорошие отношения и взаимопонимание. Я уверен, что что-то изменится, когда мы поговорим. Но на данный момент я сосредоточен на Чемпионате Европы», — приводит слова Гарета Бейла испанское издание Mundo Deportivo.

На Чемпионате Европы 2020 сборная Уэльса начнет свой путь с групповой стадии, в рамках которой сыграет со сборными Италии, Турции и Швейцарии.

В прошедшем сезоне Гарет Бейл, выступая за лондонский «Тоттенхэм» на правах годичной аренды, принял участие в двадцати матчах Английской Премьер-лиги, в которых стал автором одиннадцати забитых мячей и двух результативных передач.

Гарет Бейл перешел в мадридский «Реал» 31 августа 2013 года из лондонского «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает валлийца в 18 миллионов евро. Контракт Бейла со «сливочными» рассчитан до конца следующего сезона.