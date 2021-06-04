Богота, , 19:18 — REGNUM Правительство Колумбии одобрило проведение массовых мероприятий, которые были под запретом из-за пандемии коронавируса, даже не смотря на то, что отделения интенсивной терапии в стране скорее всего будут переполнены до конца июня, а смертность в стране по причине заболеваний COVID-19 превысила 90 тыс. Об этом 4 июня сообщает Reuters.

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Колумбия постепенно снимает ряд ограничений, введенных, а марте прошлого года для контроля за распространением COVID-19.

«Сейчас мы предлагаем безопасное возобновление работы на условиях, которые позволят нам не спешить на фоне распространения вакцинации и преодоления третьей волны», — сообщило колумбийское министерство здравоохранения добавив, что существует опасность четвертой волны коронавируса.

Напомним, всего с начала пандемии в Колумбии было зарегистрировано по меньшей мере 90 353 летальных исхода от осложнений при заболевании COVID-19.

Как сообщалоИА REGNUM, 2 июня власти Колумбии объявили о решении частично открыть границы с Венесуэлой, которая была закрыта с марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.