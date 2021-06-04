Новосибирск, , 17:58 — REGNUM В Новосибирской области завтра, 5 июня, по северо-западу при прояснениях ожидаются заморозки до — 2 °C, по региону — порывы ветра до 22 м/с. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В Новосибирске, по прогнозам синоптиков, ночью 5 июня ожидается кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный 8−13 м/с, температура воздуха +6…+8°C. Днём в городе будет +16… +18°C.

Кроме того, с 5 по 7 июня на территории региона сохранится высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса).