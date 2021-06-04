Москва, , 18:04 — REGNUM Вместо того, чтобы повысить доступность жилья для населения, программа льготного ипотечного кредитования лишь понизила её. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя решение продлить программу льготной ипотеки в России до июля 2022 года.

По оценке эксперта, рост цен на недвижимость перекрыл выгоду, которую получили граждане от снижения процентной ставки.

«С доступностью уже понятно, что льготная ипотека не сильно, но снизила доступность жилья. Это произошло из-за того, что цены выросли сильнее, чем снизилась ставка», — сказал Хестанов

При этом собеседник ИА REGNUM призвал не драматизировать, уточнив, что доступность снизилась не слишком сильно. К тому же быстрый рост цен на недвижимость рано или поздно должен пойти на спад.

«Бесконечно расти рынок не может. Рано или поздно все, кто хотел купить — купят. Но в ближайшее время тенденция продолжится, но скорость роста снизится», — отметил экономист.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист назвал два ключевых фактора доступности жилья по ипотеке