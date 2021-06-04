Киев, , 17:57 — REGNUM Украинские спецслужбы проверят всех гражданин страны, которые в настоящий момент находится под санкциями США, заявил на брифинге вечером 4 июня секретарь Совнацбеза (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, соответствующее поручение сделал президент Зеленский. В ходе расследования должны выяснить, кто из граждан Украины находится под санкциями США, что это за граждане, и на основании чего они там оказались.

Секретарь СНБО уточнил, что под санкциями минфина США сейчас находятся 130 граждан Украины, а еще 4 гражданина — под санкциями Госдепа.

«Мы поручили СБУ, правительству, службе внешней разведки по каждому из них проверить всю информацию — для принятия соответствующих решений при необходимости на следующих заседаниях СНБО», — заявил Данилов.

Вместе с тем, он не пояснил, чем вызвана эта инициатива и что планируют делать власти в Киеве по итогам расследования.

ИА REGNUM напоминает, что последний раз санкции против граждан Украины США ввели в январе нынешнего года. Согласно этому решению, санкции применяются против 7 человек, среди которых народные депутаты Рады нынешнего созыва Александр Дубинский и Андрей Деркач.