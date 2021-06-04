Грозный, , 17:53 — REGNUM Глава Чечни высказал одобрение словам президента РФ Владимира Путина в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума о том, что тому плевать на все санкции, в том числе блокировки в интернете.

«С таким президентом нам все …», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Свой одобрительный комментарий Кадыров оставил под видео, на котором Владимир Путин сказал следующее:

«Плевать я хотел на то, что меня где-то кто-то заблокирует! Для меня важнее доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь».

Напомним, слова президента были произнесены в ответ на вопрос модератора пленарной сессии Стаса Натанзона о том, не боится ли Путин негативной реакции на его слова о штурме Капитолия.