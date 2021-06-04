Екатеринбург, , 18:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин на пленарном заседании #ПМЭФ-2021 поставил главные задачи на ближайшее будущее. Во-первых, это массовая вакцинация — как единственный действенный механизм выхода из пандемии для всех. Это вывод экономики на докризисные показатели и дальнейший их рост. Особое внимание — малому бизнесу. Помощь людям: льготная ипотека и поддержка занятости. Особо важный для нас тезис главы государства: рост объема инвестиций в регионы. Сейчас, когда окончание эпидемии, как нам видится, не за горами, это очень и очень своевременно. Нам нужно быстро восстановиться и пойти вперёд, написал в соцсети губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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«Свердловская область это уже делает. #ПМЭФ-2021 мы использовали как площадку для решения самых актуальных вопросов для уральцев. Это, как я уже писал, их благополучие (для этого мы инициировали переговоры с торговой сетью «Магнит»), это создание современной и отвечающей запросам людей городской инфраструктуры (соглашение о суперпроекте «второй Академический) и так далее», — сказал глава региона.

«Особенно ценно в этом году — снова вернуться к живому диалогу с нашими партнёрами. Больше, чем за год изоляции, мы многие процессы перевели в онлайн, привыкли к интернет-форматам. Но в эти дни на экономическом форуме в Петербурге стало ясно, что очных переговоров, личных договорённостей ничто не заменит. Поэтому мы очень ждём главной промышленной выставки страны ИННОПРОМ, которая в начале июля пройдёт уже у нас, в Екатеринбурге. На её полях состоятся не меньше 150 деловых мероприятий с участием более 500 спикеров и экспертов со всего мира. Ждём ряд государств с национальными экспозициями, главной из которых станет наша страна-партнёр Италия. Благодарю коллег за работу на #ПМЭФ-2021. И ждём всех в Екатеринбурге для продолжения диалога на высшем уровне!» — добавил Куйвашев.