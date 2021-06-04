Новосибирск, , 17:48 — REGNUM В связи с инцидентом, произошедшим в Новосибирской области, в результате которого мужчина погиб от пули полицейского, председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает центральный аппарат СКР.

«В отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки. Указанное уголовное дело по поручению председателя СК России передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат», — говорится в официальном сообщении.

Также в Главном следственном управлении возбуждено ещё одно уголовное дело в связи с произошедшими событиями — по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны.

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