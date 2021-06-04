Москва, , 17:51 — REGNUM Обеспечение низкой ставки по ипотеке само по себе не гарантирует доступность жилья для населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя решение продлить программу льготной ипотеки в России до июля 2022 года.

«Кроме ставки важны еще два параметра: величина первоначального взноса и норма регулирования этих кредитов. Потому что, когда банк выдает кредит он обязан сформировать резерв», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Центробанк же, меняя норму резервирования поощряет банки к кредитованию или наоборот ограничивает. Поэтому уровень влияния льготной ипотеки на рынок недвижимости зависит от этого фактора, а также от того, какой размер первоначального взноса будет установлен для заемщиков.

«Но при прочих равных условиях это, скорее всего, повлияет на рост цен. Трудно сказать, будет ли он таким быстрым или он все-таки замедлится», — отметил Хестанов.

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