Лондон, , 17:46 — REGNUM Лондонский «Вест Хэм» предложил 23-летнему опорному полузащитнику московского «Спартака» и сборной Чехии Алексу Кралу контракт сроком на пять лет. Об этом 4 июня сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

В прошедшем сезоне Алекс Крал принял участие в 29-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу, в которых отметился пятью результативными передачами.

Алекс Крал перешел в московский «Спартак» 1 сентября 2019 года из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро. Текущее соглашение Крала с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен включить в сделку по трансферу Крала нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко.