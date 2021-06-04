Белград, , 19:18 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 4 июня заявил, что Сербия не выступает за замороженный конфликт и не хочет оставлять решение противоречий будущим поколениям. Он объявил, что диалог Белграда и Приштины будет возобновлен очень скоро. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Мы готовы обсуждать компромиссные решения, но не допуская унижения Сербии», — отметил Вучич.

Он заявил, что ответит на призыв председателя парламента Сербии Ивицы Дачича провести переговоры с внепарламентскими партиями о диалоге Белграда и Приштины.

Вучич отметил, что готов представить отчет о диалоге с Приштиной парламенту Сербии, и что он решит, сделать это перед проведением диалога в Брюсселе или после него.