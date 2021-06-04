Нижние Серги, Свердловская область, , 17:58 — REGNUM Жителя Нижних Серёг (Свердловская область) задержали по подозрению в убийстве туристки из Пермского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

43-летнему ранее судимому мужчине обвинили по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое из корыстных побуждений). По версии следствия, он убил 35-летнюю туристку на берегу реки Серга, сокрыл тело убитой и похитил её имущество.

Обвиняемый находится в федеральном розыске за тяжкое преступление. Гражданин оказал сопротивление при задержании: при мужчине была немецкая овчарка, и он попытался натравить её на полицейских, те в ответ открыли огонь по собаке. Местного жителя нашли в палатке, принадлежащей убитой.

«Ведет он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы «не при делах», — уточнил Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о двоих подозреваемых. Это 43-летний мужчина и 25-летняя женщина. Личности этих граждан установили после анализа записей видеокамер.

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