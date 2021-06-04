Нальчик, , 17:32 — REGNUM В Кабардино-Балкарии под программу бесплатного подключения к газопроводу подпадают более 5000 домовладений. Работы по газификации начнутся уже в ноябре 2021 года. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков по итогам встречи с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Как отметил Казбек Коков, поручение президента РФ Владимира Путина о бесплатном подведении газа до потребителей имеет огромное значение для многих жителей Кабардино-Балкарии.

«В программу финансирования газификации так называемой «последней мили» — расстояния от газовой трубы до границ участка — в Кабардино-Балкарии включены более пяти тысяч домовладений в районах жилой застройки. Сумма затрат составит около 600 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

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