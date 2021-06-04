Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал школьникам о молодежном предпринимательстве. Интервью состоялось на площадке медиастудии «Большой перемены» в рамках юношеской секции Петербургского международного экономического форума.

Интервью у Алексея Комиссарова взяла участник двух проектов платформы «Россия — страна возможностей»: «Большая перемена» и «Мой первый бизнес» Варвара Обрядова.

Алексей Комиссаров рассказал, в каких проектах платформы могут принять участие школьники и студенты. В ходе интервью Варвара Обрядова поделилась с гостем идеей своего стартапа и попросила совет: как в молодом возрасте начать собственное дело и как развивать бизнес в маленьких городах и селах.

«В наших проектах участвуют ребята абсолютно из всех регионов страны, не только из больших городов, но и из маленьких поселков и совсем небольших населенных пунктов. Конечно, в мегаполисах возможностей для бизнеса больше, но и в небольших городах могут открываться совершенно новые направления. Главное знать, что возможно все. Не бойтесь и верьте в себя!», — сказал Алексей Комиссаров.

На вопрос о том, как не бояться конкуренции, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» ответил школьнице: «Не бойтесь конкурировать. У подростков, у детей есть очень большое преимущество: это незашоренность мышления, открытость всему новому. И зачастую молодые ребята предлагают такие решения, которые не могут придумать взрослые».

В рамках панельных дискуссий «ПМЭФ Юниор» школьники обсуждают развитие глобальной экономики и социальной сферы, рассказывают о том, каким они хотят видеть образование будущего, а взрослые — состоявшиеся профессионалы в сфере бизнеса, государственного управления, технологий и медиа — обсуждают с детьми возможности профессиональной и личной реализации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами мероприятия выступают Всероссийский конкурс «Большая перемена», Федеральное агентство по делам молодежи, Фонд «Росконгресс», фонд «Контент».

Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование».