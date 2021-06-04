Москва, , 17:36 — REGNUM Концепция «опорных пунктов» пока обозначена весьма в общих чертах, и делать какие-то выводы преждевременно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Китайская политика изначально, по сути, поощряла появление крупных агломераций. Более того руководство КНР создает супер-агломерации в то время, как в России только начинают говорить про Екатеринбург-Челябинск как единую агломерацию, отметил эксперт.

Другой важной характеристикой является развитие отстающих регионов: в Китае инициируются программы по развитию высоких технологий, создаются рабочие места, осваиваются природные ресурсы, строятся дороги, чтобы улучшать логистику. В случае, если опорные пункты будут следовать этой же логике, то будет правильным сказать о некоем использовании китайского опыта.

«Стоит напомнить, что задача российского правительства делать жизнь всех россиян лучше, а не выделять образцово-показательные опорные пункты, где не будет туалетов на улице и будет горячая вода», — сказал Манкевич.

Глава РАСПП напомнил, что Китай развивался за счет общего экономического роста, когда в среднем богатело все население, просто перед людьми стоял выбор, либо поднять доходы быстро за счет переезда в мегаполис, но при этом повысить свою квалификацию и ценность, либо медленно богатеть в своей деревне за счет того, что у других жителей деревни больше денег, а рядом построили дорогу, по которой проезжает много горожан.

«И вообще именно рост экономики в целом является главным рецептом улучшения благосостояния населения. Региональная политика по искоренению перекосов возможна тогда, когда этот экономический рост есть. Текущая же идея похожа на начало возведения стен без залитого фундамента», — заявил эксперт.

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