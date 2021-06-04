Москва, , 17:26 — REGNUM 25-летний российский нападающий «Оренбурга» Андреа Чуканов, выступавший в прошедшем сезоне за московский «Велес» на правах аренды, перешел в волгоградский «Ротор». Об этом 4 мая сообщила пресс-служба «Ротора».

Андреа Чуканов родился 18 декабря 1995 года из итальянском городе Козенца. К 25-ти годам россиянин успел поиграть за «Химки», «Локомотив-2», «Тюмень», «Оренбург» и «Велес».

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2020/21 Андреа Чуканов принял участие в 34-х матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.