4 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Американцы обсудили в Twitter восстановление газовой камеры, где для смертной казни будет использоваться газ, который использовали нацисты в концентрационных лагерях.

Джейн Спай, , 18:21 — REGNUM В штате Аризона (США) предпринимают шаги к использованию синильной кислоты — смертельно опасного газа, который использовался нацистами в Аушвице и других концентрационных лагерях.

Газовая камера в Освенциме (сс) Jason M Ramos

По заданию должностных лиц исправительной системы была переделана газовая камера, которая не использовалась на протяжении более 20 лет, а также приобретены ингредиенты для летального газа. Счета показывают, что штат закупил цианистый калий, гидроксид натрия и серную кислоту. По данным доклада, штат предпринимает усилия, чтобы сделать газовую камеру во Флоренции (Аризона) «оперативно готовой».

Большинство пользователей против восстановления газовой камеры на территории штата, а тем более против использования этого газа.

«Газ, который использовали нацисты, имеет жуткое побочное действие перед смертью. Цианид действует быстро и относительно безболезненно, но даже его прекратили использовать вследствие бесчеловечности. Учитывая, как легко переборщить с успокоительными, почему мы не используем барбитураты, если нам вообще надо убивать людей?» — отметила @SophiaK25856240.

В комментариях есть мнение, что это «нововведение» обусловлено лишь экономической выгодой для республиканцев, потому что они не заботятся о человеческих жизнях, что они сами подтвердили 6 января (беспорядки на Капитолийском холме — прим. Д.С.).

«У этого газа эффективная цена, а республиканцы не любят выбрасывать деньги на убийство преступников. Нет проблем с тем, что на детей, которых отбирают у родителей, тратятся миллиарды в месяц. Видимо, те, у кого есть деньги, хотят тратить их на этот контроль», — считает @DonDon15516330.

Пользователи считают, что некогда великие США деградируют — давно пора было отказаться от смертной казни, а они всё жаждут крови.

«Мы стали жестокой, кровожадной нацией, у которой отсутствуют чувства сопереживания и сострадания. Весь остальной мир это уже понял. Обладание большим количеством бомб и пуль не делает страну великой. Упадок нации, которая когда-то была маяком надежды и свободы», — написал @ChattJazz.

Ряд пользователей отметили, что использование газа нарушает восьмую поправку к Конституции США и многие международные конвенции, защищающие права человека.

«Это разве не нарушает восьмую поправку (восьмая поправка к Конституции США запрещает жестокие и необычные наказания — прим. Д.С.)? Это медленно и больно. В добавок к этому иногда газ не работает правильно, так что требуется около часа, чтобы наступила смерть жертвы», — прокомментировал @WonderDalek.

Смертная казнь в США Цитата из кф «Зеленая миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США

Пользователи несколько раз написали, что после этого решения Аризона стала худшим республиканским штатом во всей Америке, потому что это уже перебор.

«Эй, Аризона, я знаю, что вы, ребята, сейчас переживаете личностный кризис, потому что некоторые душевнобольные ищут обугленные останки испепеленных цыплят, которые съели ваши бюллетени, но, я думаю, превращение в нацистскую Германию, включая газовые камеры, — это слишком крайний ответ», — написал @pukeuprainbows.

«Ещё раз, почему я здесь живу? По непонятной мне причине Аризона решила побороться с Флоридой и Техасом за звание худшего штата», — отметила @lanellebarber.

Среди комментаторов много тех, кто не поддерживает смертную казнь и не понимает, почему она всё ещё применяется. Единственный вопрос, который их интересует: «Зачем убивать людей, которые убивают людей, чтобы показать, что убивать людей плохо?»

Некоторые комментаторы неоднократно назвали республиканцев и всех, кто поддерживает восстановление практики смертной казни с помощью газовой камеры, варварами, сумасшедшими людьми.

«Это самая варварская, нечеловечная и жестокая вещь на планете. Я вижу, что мы действительно движемся назад! Как можно допустить такое, чтобы штат рассматривал это как правильную вещь?» — спрашивает @zebby813.

«Если вы поместите человека в запечатанную комнату, а он будет вдыхать инертный газ, он умрёт быстро и без боли. Если вы должны вести себя как варвары, хотя бы убивайте без ужасов», — написал @HymieHop.

«А потом они идут в церковь и молятся Богу. Это нездоровый тип «людей», — считает @WachtlerManfred.

Капитолий штата Аризона Wars

Пользователи интересуются, как долго у штата в распоряжении есть смертоносный газ, где ещё его планируют использовать. Некоторые предположили, что это не единственное неадекватное решение, которое будет принято в ближайшее время.

«Почему у республиканцев в Аризоне вообще есть такой газ. На ком они ещё хотят его использовать и как долго он у них был?» — интересуется @DARDYER.

«Я уже ничем не удивлён из того, что делают Соединённые Штаты. Я предсказываю, что скоро разрешат устанавливать противопехотное мины на своей собственности (для защиты) и носить с собой гранаты…» — отметил @sha_shaggy.