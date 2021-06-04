Обнинск, Калужская область, 4 июня, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В ближайшее время Федеральным медико-биологическим агентство совместно с Калужской областью в Обнинске будет запущено производство радионуклидных препаратов, заявила 4 июня руководитель ведомства Вероника Скворцова на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и губернатор Владислав Шапша.

В рамках форума состоялось подписание соглашения между Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) и правительством Калужской области. Документ подписали руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и глава региона Владислав Шапша. Соглашение нацелено на развитие долгосрочного, взаимовыгодного и эффективного сотрудничества ФМБА в сфере оказания качественной медицинской помощи жителям области. Оно предусматривает подготовку кадров для здравоохранения, дефицит которых является одной из основных его проблем. В рамках совместной деятельности будут развиваться и высокотехнологичные направления, в частности, трансплантация органов и тканей человека. Сотрудничество с ФМБА позволит повысить качество и доступность медицинской помощи, в том числе жителям Обнинска, медицинское обслуживание которых осуществляет агентство. Также ФМБА будет оказано содействие в области иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.

«ФМБА России приняты стратегически важные решения: начался процесс по развитию медицинских учреждений Калужской области, входящих в систему агентства, в частности началось внедрение бережливых технологий, сделаны первые шаги по созданию регионального сосудистого центра при активном взаимодействии с властями региона, планируется модернизация первичного звена. Проводится активная работа по вакцинации населения», — отметила Вероника Скворцова.