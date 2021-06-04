Лондон, , 17:10 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в $72 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 4 июня.

По состоянию на 16:20 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,08% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $72,08 за баррель.

В последний раз баррель нефти данной марки стоил более $72 в мае 2019 года.

Тем временем июльские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 1,25% — до $69,67 за баррель.