Ялта, Крым, , 17:09 — REGNUM Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») подготовит новые запросы в связи с застройкой Форосского парка-памятника в Ялте. Об этом сама Поклонская написала в соцсети 4 июня по результатам встречи с жителями Южного берега Крыма.

В частности, в ходе встречи жители сообщили, что застройщик игнорирует запрет на строительство работ на территории парка, а контрольно-надзорные органы даже не могут попасть на объект. Помимо ситуации с Форосским парком, поднимались вопросы доступа жителей к морю, дефицита медиков и сотрудников полиции, содержания других парков и пляжей Большой Ялты. Депутат намерена подготовить запросы по каждой из проблем, поднятых жителями на встрече.

«Народ хотел задать вопросы министру экологии Крыма, который заявил о технической ошибке при выдаче разрешения на строительство в парке-памятнике. На аналогичную техническую ошибку сослались и в администрации Ялты, когда из Росреестра исчезли 123 земельных участка, которые принадлежат людям, оставшимся сегодня без права на собственное жильё. И сегодня подобные «технические ошибки» никого не волнуют, кроме людей», — подчеркнула Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Ялты забили тревогу в связи с застройкой Форосского парка-памятника в феврале 2020 года. Тогда глава Крыма Сергей Аксёнов неоднократно заявлял, что работы по строительству и реконструкции корпусов детского лагеря ведутся законно и приостановлены не будут. Между тем, прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной рубки и повреждений деревьев, в том числе занесённых в Красную книгу РФ, также было внесено представление прокурора в связи с нарушениями закона со стороны должностных лиц Минприроды Крыма в части выдачи разрешений на строительство в парке, порядка расчёта и оплаты восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений.

Добавим, что с 1 июня до 30 сентября на территории Ялты должны быть заморожены все строительные работы (кроме инфраструктурных и социальных объектов по ФЦП или нацпроектам), в том числе — и на территории Форосского парка. Однако, по информации мэра Ялты Янины Павленко, на 2 июня строительный забор убран не был, территория находилась в неудовлетворительном состоянии.