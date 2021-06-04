Мадрид, , 17:08 — REGNUM Руководство мадридского «Атлетико» попытается в летнее трансферное окно подписать 25-летнего форварда «Айнтрахта» и национальной сборной Португалии Андре Силву, который в прошедшем сезоне, выступая за франкфуртский «Айнтрахт» на правах аренды из «Милана», стал вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги. Об этом 4 июня сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Андре Силва, сыграв в 32-х тура регулярного чемпионата, отметился 28-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. В рамках Кубка Германии футболист набрал 1+2 очка по системе гол+пас.

Андре Силва перешел в «Айнтрахт» 10 сентября 2020 года из «Милана» за 9 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает португальца в 45 миллионов евро. Соглашение футболиста с немецкий клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.