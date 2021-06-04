Калуга, 4 июня, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июня, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в бизнес-диалоге «Россия — Северная Америка». Модераторами дискуссии стали президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко и президент ООО «Орион Наследие» Давид Якобашвили. Участие в круглом столе приняли уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, представители крупных и средних российских и американских предприятий, в том числе, банковского сектора. Они обсудили ведение бизнеса в современных условиях, факторы, оказывающие негативное влияние на структуру экономических связей и перспективы инвестиционного сотрудничества.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужская область умеет привлекать инвесторов: Американская торговая палата

Целью совместной работы стал поиск устойчивых возможностей для поддержания и развития существующих отношений, в основе которых будет повышение доверия в зонах взаимного интереса.

В ходе дискуссии Владислав Шапша отметил: «Калужская область за последние годы реализовала 220 инвестиционных проектов с предприятиями из 30 стран мира. Среди этих предприятий есть и американский бизнес — сервисный центр компании «Дженерал Электрик» по обслуживанию газовых турбин; завод компании «Грайф», выпускающий промышленную упаковку; завод «Лир», который производит автомобильные сиденья для предприятий калужского автокластера; компания «Ханстманн» — лидер в выпуске полимерных материалов. Самое главное — ни одно из них не ушло с территории Калужской области. Даже в этот непростой период, бизнес планирует развитие в регионе». Суммарный объем инвестиций США составил около 2 млрд. рублей, на этих предприятиях заняты 600 человек.

«Мы стараемся не ограничиваться только экономикой — выстраиваем отношения в сфере человеческих контактов, культуры. В этом году мы все вместе отметили 60-летие со дня первого полета человека в космос. У нас в Калуге открылся замечательный музей истории космонавтики — один из лучших в своей сфере. Мы вместе с американцами за это время установили 6 бюстов и памятников Ю.А.Гагарину в США. Это результат той работы, которая позволяет лучше понять друг друга и развивать бизнес в том числе», — сказал глава региона. Губернатор вновь выразил готовность принимать в Калужской области иностранных партнеров: «У нас для этого есть логистика, хорошая транспортная инфраструктура, научная и профессиональные школы для того, чтобы готовить специалистов. Есть все, чтобы бизнес просто пришел и начал развиваться».

Пресс-служба правительства Калужской области Калужская область умеет привлекать инвесторов: Американская торговая палата

Алексей Родзянко акцентировал внимание на том, что «Калужская область выделяется из других регионов тем, что умеет привлекать инвесторов, создавать предприятия не только с американцами» и поинтересовался секретом эффективной работы.

На это Владислав Шапша ответил: «У каждого инвестора есть телефон губернатора. Позвонить можно в любое время дня и ночи и решить вопросы, если они возникают. Мы сохраним это традицию и в дальнейшем».

Пресс-служба правительства Калужской области Калужская область умеет привлекать инвесторов: Американская торговая палата

Борис Титов назвал развитие партнерских связей российского предпринимательства с зарубежными коллегами необходимым условием развития российской юрисдикции: «Чем мы открытее, тем мы эффективнее. Мы здесь не конкуренты, а партнеры по очень многим вещам». Он отметил несправедливость того, что бизнес является заложником политических проблем и призвал предпринимателей проявлять большую активность в вопросах, оказывающих влияние на улучшение межгосударственных отношений.