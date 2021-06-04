В Костромской области собирают деньги на лечение врача из глубинки
Посёлок Вохма, Костромская область, 4 июня, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Вохомская межрайонная больница собирает средства на лечение врача-акушера Марии Коржевой. В ноябре 2020 года 29-летней женщине поставили диагноз «рассеянный склероз». Несмотря на активное лечение, состояние больной быстро ухудшается. За полгода Мария практически потеряла возможность ходить, у неё имеются нарушения речи и координации.
Коллеги врача объявили сбор средств на покупку дорогостоящего препарата, который может помочь ей вернуться в нормальное состояние. Женщине требуется пропить два курса лекарства «Мавенклад» в 2021 и 2022 году. Стоимость препарата составляет 3 миллиона рублей. Быстро собрать средства на лечение семья сельского доктора не в состоянии.
Как пояснила в разговоре с ИА REGNUM сама МарияКоржева, она обратилась в департамент здравоохранения с просьбой о предоставлении лекарства в рамках льготы. В настоящее время главный внештатный невролог департамента Надежда Корнеева решает вопрос, необходимо ли женщине лекарство. Если средства на закупку препарата выделят, больная сможет получить его лишь в 2022 году.
Справка: рассеянный склероз— аутоиммунное заболевание, в большинстве случаев передается генетически.