Посёлок Вохма, Костромская область, 4 июня, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Вохомская межрайонная больница собирает средства на лечение врача-акушера Марии Коржевой. В ноябре 2020 года 29-летней женщине поставили диагноз «рассеянный склероз». Несмотря на активное лечение, состояние больной быстро ухудшается. За полгода Мария практически потеряла возможность ходить, у неё имеются нарушения речи и координации.

Личный архив Мария Коржева с дочерью

Коллеги врача объявили сбор средств на покупку дорогостоящего препарата, который может помочь ей вернуться в нормальное состояние. Женщине требуется пропить два курса лекарства «Мавенклад» в 2021 и 2022 году. Стоимость препарата составляет 3 миллиона рублей. Быстро собрать средства на лечение семья сельского доктора не в состоянии.

«Мария Николаевна работает в нашей больнице с 2016 года. Она высококлассный специалист и отзывчивый человек. Её силами обслуживался наш роддом, принимающий рожениц из двух районов Костромской области — Вохомского и Боговаровского. Поскольку девушка находится на больничном листе, в наш роддом за 50 километров из Павинского района ездит другой специалист, что очень неудобно. Получается, остался один гинеколог-акушер на три района. Наш коллектив хочет, чтобы Мария поскорее поправилась и вышла на работу. С момента получения диагноза она прошла серьёзное лечение и испробовала практически все возможные препараты. Сейчас она практически не ходит, с трудом ухаживает за малолетней дочерью. К нам в больницу на капельницы её возят в инвалидном кресле. На последней консультации в Ярославле невролог сказал ей, что необходим препарат Мавенклад. Рассеянный склероз невозможно вылечить полностью, но лекарство может дать ей возможность выйти в ремиссию и вернуться к полноценной жизни, выйти на работу. Оно необходимо ей как можно скорее», — рассказала заместитель главного врача Вохомской межрайонной больницы по медицинской части Кристина Зимаркова.

Как пояснила в разговоре с ИА REGNUM сама МарияКоржева, она обратилась в департамент здравоохранения с просьбой о предоставлении лекарства в рамках льготы. В настоящее время главный внештатный невролог департамента Надежда Корнеева решает вопрос, необходимо ли женщине лекарство. Если средства на закупку препарата выделят, больная сможет получить его лишь в 2022 году.