Москва, , 17:01 — REGNUM Посевная кампания в стране близится к завершению Яровой сев проведен на площади 49 млн га или 95,2%. Увеличена посевная площадь под зерновыми культурами, сахарной свеклой, подсолнечником, рапсом. Прогнозы на урожай 2021 года в целом позитивные, отметили участники заседания оперативного штаба в Минсельхозе России в четверг 3 июня.

Не в последнюю очередь этот прогноз основан на динамике обеспеченности аграриев минеральными удобрениями этой весной. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, потребность российского АПК в минеральных удобрениях под весенний сев обеспечена российскими производителями полностью. Причем, в целом ряде регионов накопленный объем удобрений в среднем достиг 135%. Первенство у Липецкой области, где этот показатель составляет 144%. Прошлой осенью в регионе из-за засушливой погоды плохо взошли озимые, очень важно дать повышенные дозы удобрений на тех участках, которые особенно в этом нуждаются, отмечал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. В списке лидеров есть и другие важные аграрные регионы: Белгородская и Омская области, Алтайский край.

Цены стимулируют спрос

Суммарно к концу мая российские производители обеспечили уже порядка 70% прогнозной потребности АПК в минеральных удобрениях на этот год. Одним из ключевых факторов этой динамики стала доступность минеральных удобрений, поддерживаемая методикой ценообразования Федеральной антимонопольной службы и комплексом мер производителей по сдерживанию цен в условиях резкого роста цен на минеральные удобрения на мировом рынке. В итоге, разница между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке этой весной, по данным Росстата, достигала 20−30%, в то время как внутренние цены на минеральные удобрения в некоторых крупных аграрных странах даже выше мировых.

Все на бирже

Одним из ключевых инструментов для доступности минудобрений — биржевые торги. Современная электронная платформа биржи обеспечивает возможность в дистанционном формате быстро получать доступ к продуктам и находить выгодные ценовые предложения, благодаря чему её осваивает все больше и больше аграриев. Следуя рекомендациям ФАС России, все крупные российские производители минеральных удобрений выставляют на торги основные марки отечественной продукции. Стартовав в конце 2017 г. на электронной площадке СПбМТСБ, биржевые торги набирают обороты: по итогам 2020 г. объем торгов достиг 100 тыс. тонн, а уже по итогам 5 месяцев 2021 г. этот показатель составил более 200 тыс. тонн.

Такая динамика спроса на минеральные удобрения была спрогнозирована Минсельхозом России еще два года назад, когда был объявлен план по потреблению минеральных удобрений на ближайшие годы. К 2025 г. он должен достичь 8 млн тонн в действующем веществе — это вдвое больше, чем в прошлом году. Для обеспечения этого спроса российские производители активно инвестируют в развитие мощностей: инвестцикл 2021−2026 г. оценивается в 1,6 трлн руб, а всего с 2013 г. предприятия отрасли потратят на модернизацию порядка 3 трлн руб.