Екатеринбург, , 17:11 — REGNUM Движение по улице Советской в Екатеринбурге закроют до осени 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице займутся модернизацией теплосетей. Движение закрыли с 3 июня по 15 сентября на участке от дома № 55 до пересечения с улицей Июльской.

В связи с перекрытием общественный транспорт, следовавший по улице, направят в объезд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) закрыли движение на мосту по Циолковского.

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