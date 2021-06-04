Советский, Югра, , 16:56 — REGNUM В Екатеринбурге найдена живой и невредимой пропавшая юная зоозащитница из Югры. Об этом сообщает «Сургутинформ — ТВ».

Исчезновение 14-летней Кристины С. произошло 29 мая 2021 года. Девочка ушла в неизвестном направлении из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Берегиня», расположенного в городе Советском. Сообщалось, что девочка попала в реабилитационный центр из-за конфликта с родителями. Она любит животных и примкнула к движению зоозащитников.

Предполагалось, что она отправилась автостопом к другой зоозащитнице. Камеры авторегистратора зафиксировали передвижение девочки в посёлке Малиновский в сторону трассы «Югра». К поиску подключился отряд «ЛизаАлерт».

Лишь 1 июня была получена информация о том, что Кристину подвезли до Екатеринбурга. А 3 июня родители подростка сообщили поисковикам, что она вернулась домой и с ней всё в порядке.