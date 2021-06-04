Ставрополь, , 16:55 — REGNUM В Ставропольском крае отправлен в отставку министр туризма и оздоровительных курортов Александр Трухачев. Он добровольно покинул пост, написав заявление об уходе с должности, сообщили 4 июня в пресс-службе главы субъекта РФ.

«Губернатор Владимир Владимиров принял отставку министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александра Трухачева. Руководитель министерства оставил должность по собственной инициативе», — отметили в администрации.

Напомним, в должности главы минтуризма Трухачев проработал с октября 2017 года. До этого назначения он работал заместителем министра культуры Ставропольского края.

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