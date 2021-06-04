Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Американская компания Google сняла Камау Бобба с должности руководителя отдела стратегии и исследований в области многообразия из-за высказываниях о евреях. Об этом сообщает BBC.

В 2007 году Бобб написал в социальной сети, что окажись он евреем, он «был бы обеспокоен своей неутолимой жаждой войны и убийств во имя собственной защиты».

На данный пост ранее на этой неделе обратили внимание американские СМИ, после чего в Google осудили сотрудника и перевели из команды по многообразию в отдел научной работы.

В Googel отметили, что автор таких «безусловно оскорбительных слов признал свою вину и принес извинения». Также стало известно, что Бобб в электронном письме извинился перед своими еврейским коллегам.

Напомним, ранее Госдепартамент США осудил «антисемитские высказывания»президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который 17 мая заявил, что президент США Джо Байден пишет историю Газы «окровавленными руками», поставляя Израилю вооружение.